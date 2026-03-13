Sábado, 14 de Marzo 2026
Camila Aguirre Ramos se clasifica para la final del Torneo COSAT en Brasil
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Camila Aguirre Ramos se clasifica para la final del Torneo COSAT en Brasil

Camila Aguirre Ramos avanza a la final del Torneo COSAT en Brasil, tras vencer en semifinales. Su desempeño resalta el potencial del tenis juvenil en la región.

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Camila Aguirre Ramos ha llegado a la final en el cuadro de Dobles del Torneo COSAT Grado 1 “Brasil Juniors Cup”, que se celebra en Caixas do Sul, Brasil. Junto a la cordobesa María Luz Apas, la tenista logró clasificar tras vencer en semifinales a las locales Cecilia Santos Díaz y Pietra Zakharov, con un emocionante marcador de 4/6, 6/1 y 10/7.

Este torneo forma parte de la gira del Circuito Sudamericano de Menores, donde los jóvenes talentos tienen la oportunidad de competir a nivel internacional. Aguirre Ramos, que es considerada la segunda pareja favorita del certamen, se enfrentará en la final a la dupla número uno, conformada por la boliviana Inés Bustillos y la brasileña Gabriela Rezende de Carvalho.

La participación de Camila en este torneo marca el inicio de su gira en Brasil, ya que la próxima semana competirá en el “Banana Bowl”, otro Torneo COSAT Grado 1 en Sao José do Rio Preto, donde será la quinta preclasificada. Su desempeño resalta su creciente ascenso en el ámbito del tenis juvenil sudamericano.

La comunidad deportiva de La Rioja sigue de cerca su carrera, apoyando su esfuerzo y dedicación. La final representa un paso significativo en su trayectoria, consolidando su experiencia en la cancha y pudiendo abrir nuevas oportunidades para futuros deportistas en la región.

Etiquetas: la rioja camila aguirre ramos torneo cosat tenis juvenil deportes brasil
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