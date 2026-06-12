Localizan a Agüero Manrique en Chilecito: la comunidad respira aliviada tras su hallazgo

La menor Agüero Manrique fue hallada sana y salva, poniendo fin a una búsqueda que movilizó a la comunidad y organismos de seguridad. Este suceso destaca la importancia de la colaboración ciudadana en la protección de los más vulnerables.

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El hallazgo de la menor Agüero Manrique, quien había sido intensamente buscada, generó gran alivio en la comunidad y sus familiares. La joven fue localizada sana y salva, finalizando así un operativo de búsqueda que movilizó a diversas autoridades y ciudadanos.

Desde el inicio de la búsqueda, se desplegaron numerosos recursos, incluyendo patrullas y la colaboración de voluntarios, quienes se unieron a las autoridades en esta tarea. Este esfuerzo conjunto evidenció un fuerte sentido de solidaridad entre los vecinos.

Aunque la noticia del hallazgo fue positiva, también surgió una creciente preocupación por la seguridad de los jóvenes en la región. Las autoridades locales han reafirmado su compromiso de implementar políticas que aseguren la protección de los menores y eviten la repetición de situaciones similares.

La comunidad ha manifestado su deseo de colaborar con las fuerzas de seguridad, lo que abre la puerta a un diálogo más profundo sobre la seguridad y protección de los jóvenes en La Rioja.