Juan Luna Corzo enfrenta críticas y reafirma su compromiso con el Gobierno riojano

El ministro Juan Luna Corzo reafirmó su continuidad en el Ejecutivo provincial, subrayando que su permanencia depende de la confianza del gobernador. También aclaró un reciente intercambio con el dirigente «Picudo» Carrizo, destacando que la discusión fue malinterpretada.

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El ministro Juan Luna Corzo se refirió a su situación en el Ejecutivo provincial, asegurando que su permanencia depende de la confianza del gobernador. En declaraciones a MEDIOS RIOJA, enfatizó que la percepción de inestabilidad es ajena a su gestión y que su estabilidad es similar a la de cualquier otro ministro.

Luna Corzo indicó que su mandato podría extenderse hasta el 10 de diciembre del próximo año. También reafirmó su compromiso con el proyecto político que representa, subrayando que su salida se dará cuando corresponda.

Sobre la reciente confrontación con el dirigente conocido como «Picudo» Carrizo, aclaró que el incidente no sucedió en mayo como se había mencionado. Afirmó que respeta la opinión de Carrizo, aunque no considera que sean amigos. Su molestia surgió por el tono del mensaje que recibió, el cual le pareció inapropiado.

Finalmente, el ministro hizo alusión a la postura del gobernador Ricardo Quintela respecto al comportamiento de los funcionarios, en especial sobre la posibilidad de asistir a eventos como el mundial de fútbol, indicando que la línea del Gobernador en este aspecto es clara.