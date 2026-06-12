Viernes, 12 de Junio 2026
Policiales

Hallazgo de restos óseos en el Club Náutico genera conmoción en la comunidad riojana

Restos óseos hallados en el Club Náutico generan incertidumbre y han activado protocolos judiciales. Se espera la llegada de un equipo de antropología forense para determinar la naturaleza del hallazgo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Una inquietante situación ha surgido en el Club Náutico tras el descubrimiento de restos óseos durante excavaciones en el lugar. Este hallazgo ha alertado a las autoridades locales, quienes han iniciado los protocolos judiciales pertinentes.

El descubrimiento fue realizado por personal del club mientras realizaban trabajos de movimiento de suelo para nuevas obras. Ante la aparición de lo que parecían ser huesos humanos, se presentó una denuncia a las fuerzas policiales, que han acordonado la zona para preservar posibles evidencias.

Se espera la llegada de una comitiva judicial para llevar a cabo pericias en el sitio. Un equipo especializado en antropología forense ha sido convocado para determinar la antigüedad de los restos y si estos corresponden a un hecho reciente o a un yacimiento arqueológico. En caso de ser restos modernos, se buscará identificar a la persona y establecer si hubo indicios de criminalidad.

La información oficial permanece limitada y bajo reserva judicial, mientras la comunidad local aguarda resultados del análisis que realizarán los peritos en las próximas horas.

Etiquetas: club náutico la rioja restos óseos investigación antropología forense justicia
TL;DR

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