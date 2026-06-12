Aguas en crisis: la preocupación de Esteban Miguel por el futuro de La Rioja

La disponibilidad de agua en La Rioja se encuentra en una situación crítica, con descensos de hasta 30 metros en los acuíferos. Expertos advierten sobre la necesidad de un manejo responsable y eficiente del recurso para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

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La situación de los acuíferos en La Rioja ha generado una creciente preocupación, según el análisis realizado por el Licenciado en Diagnóstico y Gestión Ambiental, Esteban Miguel, durante una entrevista con MEDIOS RIOJA. Miguel advirtió sobre el descenso de los niveles freáticos, señalando que en algunos puntos se han registrado descensos de hasta 30 metros en comparación con hace 20 años.

Este fenómeno no solo representa un indicador alarmante, sino que también acarrea un aumento en los costos operativos para la agricultura y el suministro urbano, debido a la necesidad de profundizar pozos y aumentar la potencia de las bombas. El especialista enfatizó la urgencia de adoptar un enfoque más responsable en el uso del agua, sugiriendo un cambio de paradigma que incluya un monitoreo riguroso y la valorización del recurso.

Para enfrentar la problemática, Miguel destacó la importancia de equilibrar la extracción y la recarga de los acuíferos, dado que la provincia cuenta con precipitaciones limitadas. Propuso modelos de gestión exitosos implementados en lugares como California e Israel, donde se aplican esquemas tarifarios que fomentan el ahorro y la eficiencia en el uso del agua.

El futuro de la gestión hídrica en La Rioja, según el Licenciado, depende de un monitoreo constante y de una valorización adecuada del recurso, instando a la comunidad y a los sectores productivos a sensibilizarse sobre la importancia de un uso eficiente del agua.