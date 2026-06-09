Gabriel Chade representará a Argentina como asistente en el Mundial 2026 en Toronto

Facundo Tello dirigirá uno de los partidos inaugurales del Mundial 2026, mientras que el chileciteño Gabriel Chade será asistente 2. Un hito histórico para el arbitraje argentino.

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El Mundial 2026 comenzará este jueves con una destacada participación del arbitraje argentino. La FIFA ha confirmado a Facundo Tello como árbitro principal en el partido inaugural entre Canadá y Bosnia, correspondiente al Grupo B. Esta designación es un hito, ya que por primera vez tres árbitros argentinos estarán en un mismo partido de un Mundial.

En este contexto, el árbitro de línea Gabriel Chade, oriundo de Chilecito, junto a Juan Belatti como asistente 1, marcarán una presencia significativa en el evento. La importancia de este encuentro se amplifica, ya que será el primer mundial organizado por Canadá.

La inclusión de árbitros argentinos resalta la calidad del referato nacional y su evolución, lo que genera una gran expectativa entre los aficionados al fútbol. Esta designación no solo celebra la trayectoria de Chade, sino que también subraya el papel crucial que desempeñan los árbitros en el desarrollo del deporte.

A medida que se acerca el inicio del torneo, la atención se dirige hacia el desempeño de los árbitros en situaciones de alta presión, reafirmando la confianza de la FIFA en el arbitraje argentino y ofreciendo un motivo de orgullo para el país.