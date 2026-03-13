Viernes, 13 de Marzo 2026
Colapinto desafía desde el puesto 16 en el sprint del GP de China
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Colapinto desafía desde el puesto 16 en el sprint del GP de China

Franco Colapinto comenzará la carrera sprint del Gran Premio de China desde el puesto 16, buscando consolidar su lugar en la Fórmula 1. Su desempeño genera gran expectativa entre los aficionados argentinos.

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El piloto argentino Franco Colapinto comenzará la carrera sprint del Gran Premio de China desde el puesto 16. A lo largo de la jornada, Colapinto mostró mejoras en su rendimiento, aunque no logró acercarse a los líderes. Su tiempo en la SQ2 fue más de medio segundo inferior al de su compañero Pierre Gasly.

Este evento, que se lleva a cabo en el circuito de Shanghái, representa una nueva oportunidad para que el piloto de Pilar afiance su lugar en la máxima categoría del automovilismo. A pesar de la competencia, ha demostrado su potencial en carreras recientes, buscando escalar posiciones en la tabla general.

La participación de Colapinto ha generado gran expectativa en el ámbito deportivo argentino, y los aficionados siguen atentamente su desempeño. Se espera que la carrera sprint le brinde la experiencia necesaria para destacarse en la Fórmula 1.

Con el avance de la temporada, Colapinto tendrá más oportunidades para mejorar. Su equipo ha estado trabajando en el desarrollo del auto, confiando en que la experiencia adquirida le será beneficiosa para futuras competencias en este emocionante campeonato.

Etiquetas: argentina fórmula 1 franco colapinto carrera sprint automovilismo deportes
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