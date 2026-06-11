Jueves, 11 de Junio 2026
La Rioja

La Municipalidad alerta sobre el uso ilegal de aplicaciones de transporte en la ciudad

La Subsecretaria de Servicios Públicos de La Rioja, Agostina Stivala, advirtió sobre la ilegalidad de las plataformas de transporte Maxim y Didi. Solo Uber tiene la habilitación para operar. Las autoridades locales han emitido un ultimátum a Maxim para regularizar su situación o enfrentar la clausura.

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La Subsecretaria de Servicios Públicos y Movilidad de La Rioja, Agostina Stivala, advirtió sobre el funcionamiento irregular de plataformas de transporte en la capital provincial. Esta advertencia surge tras una denuncia de abuso relacionada con un conductor de Maxim, que junto a Didi, opera sin las autorizaciones correspondientes.

Stivala aclaró que actualmente, la única empresa autorizada para operar en la ciudad es Uber. La situación de Maxim es grave, ya que enfrenta irregularidades por la falta de documentos esenciales y deudas por infracciones. A pesar de que el municipio ha intentado comunicarse con la empresa, el proceso de regularización está detenido.

Las autoridades locales han emitido un ultimátum a Maxim: si no completa los trámites de habilitación en el plazo estipulado, se clausurarán sus operaciones. Por otro lado, Didi se encuentra en una situación aún más crítica, careciendo de registro en la comuna.

El municipio instó a los usuarios a optar únicamente por servicios habilitados, ya que usar plataformas no autorizadas pone a los pasajeros en riesgo, dejándolos sin protección legal ante posibles incidentes.

Etiquetas: la rioja servicios públicos plataformas de transporte regulación abuso movilidad
TL;DR

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