Omar José Gomez Barrera: la búsqueda de un acusado de violencia de género en La Rioja

Las autoridades buscan a Omar José Gomez Barrera, de 37 años, por amenazas y violación de domicilio contra su expareja en el barrio Evita. Su captura es urgente.

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Las autoridades han emitido un pedido de captura contra Omar José Gomez Barrera, de 37 años, por violencia de género tras denuncias por amenazas y violación de domicilio contra su expareja. La Policía de la Provincia de La Rioja está intensificando la búsqueda del acusado, quien cuenta con un pedido de detención emitido por la jueza Díaz Marano.

Gomez Barrera tiene antecedentes judiciales por situaciones similares, donde se habían dictado medidas de restricción que posteriormente caducaron. Recientemente, se registraron nuevas denuncias en su contra, incluyendo una ampliación de la denuncia por amenazas el 9 de junio. La falta de un empleo estable y la dificultad para localizarlo han complicado su aprehensión.

La jueza ha ordenado la difusión masiva de su captura para solicitar la colaboración de la ciudadanía. Se insta a quienes tengan información sobre su paradero a comunicarse a la Línea de Emergencias 911 o a los números policiales 3804-710248 y 3804-368992. Una vez capturado, Gomez Barrera será puesto a disposición de la justicia.