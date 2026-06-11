Jueves, 11 de Junio 2026
Policiales

Detención solicitada por violencia de género: Omar Gomez Barrera en la mira de la Policía de La Rioja

La Policía de La Rioja busca a Omar Jose Gomez Barrera, de 37 años, acusado de violencia de género. Se solicita información al público para su captura. La colaboración ciudadana es vital en este caso.

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La Policía de la Provincia de La Rioja ha emitido un pedido de captura para Omar Jose Gomez Barrera, un hombre de 37 años, acusado de violencia de género. Este hecho ha generado preocupación en la comunidad, resaltando la gravedad de estos delitos y la necesidad de una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades instan a la ciudadanía a colaborar en la búsqueda del imputado, solicitando que cualquier información relevante sea comunicada de inmediato. Los canales habilitados para proporcionar datos son la Línea de emergencias 911, así como los teléfonos 3804-710248 y 3804-368992.

La violencia de género es un problema significativo en Argentina, y en La Rioja se están intensificando los esfuerzos para combatirlo. El Gobierno provincial ha promovido campañas de concientización y ha fortalecido los mecanismos de denuncia, enfatizando la importancia del compromiso comunitario en la lucha contra este flagelo. A medida que avanza la investigación, se espera que las autoridades mantengan informada a la población sobre el caso y las acciones que se tomen.

Etiquetas: la rioja violencia de género pedido de captura gobierno provincial seguridad investigación
TL;DR

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