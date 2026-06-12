Efemérides del 12 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 12 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 12 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 12 de junio de 2026

1914 – En General Daniel Cerri, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, se funda el Club Atlético Sansinena Social y Deportivo.

– En General Daniel Cerri, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, se funda el Club Atlético Sansinena Social y Deportivo. 1935 – en Buenos Aires se firma el protocolo que pone fin a la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay.

– en Buenos Aires se firma el protocolo que pone fin a la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. 1956 – en la cárcel de Las Heras, ubicada en el barrio de Palermo (Buenos Aires) la dictadura militar de Pedro Eugenio Aramburu ejecuta al general Juan José Valle debido a su apoyo al gobierno democrático de Juan Domingo Perón (derrocado en 1955).

– en la cárcel de Las Heras, ubicada en el barrio de Palermo (Buenos Aires) la dictadura militar de Pedro Eugenio Aramburu ejecuta al general Juan José Valle debido a su apoyo al gobierno democrático de Juan Domingo Perón (derrocado en 1955). 1974 – en Buenos Aires (Argentina), el presidente democrático Juan Domingo Perón sale por última vez al balcón de la Casa Rosada (fallecerá el 1 de julio).

– en Buenos Aires (Argentina), el presidente democrático Juan Domingo Perón sale por última vez al balcón de la Casa Rosada (fallecerá el 1 de julio). 1980 – Walter Erviti, futbolista argentino.

– Walter Erviti, futbolista argentino. 1987 – Omar Merlo, futbolista argentino.

– Omar Merlo, futbolista argentino. 1996 – Alejo Acosta (YSY A), freestyler y cantante argentino creador de El Quinto Escalón

– Alejo Acosta (YSY A), freestyler y cantante argentino creador de El Quinto Escalón 2003 – Ignacio Miramón, futbolista argentino.

– Ignacio Miramón, futbolista argentino. 2012 – en Buenos Aires (Argentina), la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanza el PRO.CRE.AR, un plan de crédito a 30 años que será discontinuado por el presidente Mauricio Macri en 2018 y será relanzado por el presidente Alberto Fernández en 2020 y finalmente disuelto por el presidente Javier Milei en 2024. En los diez años de vigencia, permitirá la construcción de 960 308 viviendas.

– en Buenos Aires (Argentina), la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanza el PRO.CRE.AR, un plan de crédito a 30 años que será discontinuado por el presidente Mauricio Macri en 2018 y será relanzado por el presidente Alberto Fernández en 2020 y finalmente disuelto por el presidente Javier Milei en 2024. En los diez años de vigencia, permitirá la construcción de 960 308 viviendas. 2024 – en Argentina, el Congreso aprobó la primera ley Javier Milei, tras un empate la vicepresidente Victoria Villarruel debió desempatar la votación del Senado. Tras la declaración de varios asesores y filtrarse chats de varios senadores se realizó un denuncia penal para que investigue las coimas por parte del gobierno de Javier Milei para su aprobación.

💡 ¿Sabías que...? El 12 de junio de 1964, Nelson Mandela fue condenado a cadena perpetua por su lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Este juicio marcó un hito en la historia del país y en la lucha por los derechos humanos, convirtiendo a Mandela en un símbolo global de resistencia y justicia. Su encarcelamiento duró 27 años, hasta su liberación en 1990.

En el mundo: 12 de junio de 2026