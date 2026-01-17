Domingo, 18 de Enero 2026
Éxito argentino en el Dakar 2026: Benavides y Cavigliasso destacan entre los favoritos.
Éxito argentino en el Dakar 2026: Benavides y Cavigliasso destacan entre los favoritos.

Los pilotos argentinos brillaron en el Rally 2026 con 14 victorias de etapa y dos podios, reafirmando su potencia en la competencia internacional.

El desempeño de los pilotos argentinos en el Rally 2026 ha sido excepcional, destacándose en varias categorías de la competencia. En total, lograron 14 victorias de etapa y 14 posiciones en el top ten, además de obtener dos podios.

La legión argentina se consolidó como una de las fuerzas más fuertes del rally, con un enfoque especial en la categoría de motos, donde se destacó un piloto con una épica victoria. Aunque la competencia se lleva a cabo lejos de Sudamérica, el rendimiento de los participantes argentinos sigue siendo notable.

