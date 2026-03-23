Éxito para Marco Morelli: podio en el Gran Premio de Brasil de Moto3

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Marco Morelli, piloto del Aspar Team, logró un destacado segundo lugar en el Gran Premio de Brasil de Moto3, marcando su primera aparición en el podio de esta categoría. Su compatriota Valentín Perrone, del Red Bull KTM Tech3, finalizó en séptima posición.

La competencia se llevó a cabo en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia y se desarrolló en dos partes debido a una interrupción por la caída de la bandera roja, que ocurrió para asistir al piloto británico Scott Ogden. La carrera se reanudó con una parrilla ajustada y solo cinco vueltas restantes.

En la segunda parte, Máximo Quiles, compañero de Morelli, partió desde el undécimo puesto y logró ascender hasta el primer lugar, logrando su primer podio de la temporada. Morelli, por su parte, avanzó desde el séptimo hasta el segundo lugar, finalizando a solo 0,143 milésimas de Quiles. Este resultado es significativo para Morelli, quien espera seguir mejorando en futuras competencias.

La actuación de Morelli resalta el creciente nivel de competitividad entre los pilotos argentinos en la Moto3, mientras que Perrone no pudo igualar su desempeño anterior en Tailandia, donde había terminado tercero.