Sábado, 17 de Enero 2026
Fallece Guillermo Salatino, un ícono del periodismo deportivo argentino y del tenis
Deportes

Fallece Guillermo Salatino, un ícono del periodismo deportivo argentino y del tenis

Guillermo Salatino, destacado periodista deportivo argentino, falleció a los 80 años tras un paro cardíaco. Su legado en el tenis argentino y su influencia perdurarán.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El mundo del tenis argentino está de luto tras el fallecimiento de Guillermo Salatino, reconocido periodista deportivo y figura clave en la cobertura del tenis en el país. Salatino, de 80 años, murió el pasado sábado 17 de enero debido a un paro cardíaco, justo antes de someterse a una cirugía de cadera programada. Se encontraba de vacaciones en Tennis Racket Pinamar con su familia.

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) expresó su dolor a través de un comunicado en su cuenta de X, recordando la influencia de Salatino en el periodismo deportivo y su dedicación al tenis argentino. "Hoy es un día triste para todos nosotros", señalaron, destacando su legado en la difusión del deporte durante casi medio siglo.

A lo largo de su carrera, Salatino fue tenista antes de convertirse en periodista, trabajando en varias radios importantes como Radio Belgrano, Radio Mitre y Radio La Red. A pesar de problemas de salud, incluyendo la EPOC, continuó vinculado al tenis, participando en eventos como la Copa Davis hasta el año anterior a su fallecimiento.

Publicidad
Etiquetas: argentina guillermo salatino fallecimiento deportes tenis asociación argentina de tenis
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

845 articles →

Artículos relacionados

La Copa Davis se complica: Argentina enfrenta un futuro incierto tras múltiples derrotas

Amancay mantiene su racha triunfal y se posiciona fuerte en la tabla de posiciones

El Tiro Federal abre sus puertas: nuevas oportunidades deportivas para la comunidad riojana
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar