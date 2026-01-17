Fallece Guillermo Salatino, un ícono del periodismo deportivo argentino y del tenis

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El mundo del tenis argentino está de luto tras el fallecimiento de Guillermo Salatino, reconocido periodista deportivo y figura clave en la cobertura del tenis en el país. Salatino, de 80 años, murió el pasado sábado 17 de enero debido a un paro cardíaco, justo antes de someterse a una cirugía de cadera programada. Se encontraba de vacaciones en Tennis Racket Pinamar con su familia.

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) expresó su dolor a través de un comunicado en su cuenta de X, recordando la influencia de Salatino en el periodismo deportivo y su dedicación al tenis argentino. "Hoy es un día triste para todos nosotros", señalaron, destacando su legado en la difusión del deporte durante casi medio siglo.

A lo largo de su carrera, Salatino fue tenista antes de convertirse en periodista, trabajando en varias radios importantes como Radio Belgrano, Radio Mitre y Radio La Red. A pesar de problemas de salud, incluyendo la EPOC, continuó vinculado al tenis, participando en eventos como la Copa Davis hasta el año anterior a su fallecimiento.