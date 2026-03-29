Domingo, 29 de Marzo 2026
Famatina se prepara para la gran final del Torneo Interligas entre Peñarol y Juventud Unida
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Famatina se prepara para la gran final del Torneo Interligas entre Peñarol y Juventud Unida

Este domingo, el Club San Vicente será el escenario de la final del Torneo Interligas de Famatina, donde Peñarol de Campanas y Juventud Unida se enfrentarán desde las 16.30. La jornada comenzará a las 10.00 con un amistoso femenino, lo que promete un día lleno de fútbol y comunidad.

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Este domingo se llevará a cabo la gran final del Torneo Interligas de Famatina, un evento que reunirá a los aficionados al fútbol en el Club San Vicente. Desde las 16.30, Peñarol de Campanas se enfrentará a Juventud Unida de Santo Domingo para definir al campeón del torneo, que se disputa a partido único. En caso de empate, se recurrirá a penales.

La jornada comenzará a las 10.00 con un partido amistoso de fútbol femenino entre los equipos Sub-15 de la Liga Famatinense y la Liga del Norte. A las 14.30, se jugará el partido por el tercer puesto entre Jorge Newbery de Plaza Vieja y Los Brasas de Campanas.

Peñarol llegó a la final tras vencer 2 a 1 a Jorge Newbery, mientras que Juventud Unida se impuso en los penales 4 a 1 ante Los Brasas, luego de un empate 0 a 0. Este torneo no solo promueve el deporte, sino que también fortalece la comunidad entre los habitantes de Famatina y sus alrededores, generando una gran expectativa en las calles.

Etiquetas: famatina fútbol torneo interligas final club san vicente liga famatinense
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