Famatina se prepara para la gran final del Torneo Interligas entre Peñarol y Juventud Unida

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Este domingo se llevará a cabo la gran final del Torneo Interligas de Famatina, un evento que reunirá a los aficionados al fútbol en el Club San Vicente. Desde las 16.30, Peñarol de Campanas se enfrentará a Juventud Unida de Santo Domingo para definir al campeón del torneo, que se disputa a partido único. En caso de empate, se recurrirá a penales.

La jornada comenzará a las 10.00 con un partido amistoso de fútbol femenino entre los equipos Sub-15 de la Liga Famatinense y la Liga del Norte. A las 14.30, se jugará el partido por el tercer puesto entre Jorge Newbery de Plaza Vieja y Los Brasas de Campanas.

Peñarol llegó a la final tras vencer 2 a 1 a Jorge Newbery, mientras que Juventud Unida se impuso en los penales 4 a 1 ante Los Brasas, luego de un empate 0 a 0. Este torneo no solo promueve el deporte, sino que también fortalece la comunidad entre los habitantes de Famatina y sus alrededores, generando una gran expectativa en las calles.