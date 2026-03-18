Fernanda Russo y Camilo Silva se destacan en el Torneo Apertura en Buenos Aires

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La delegación del Tiro Federal La Rioja regresó de Buenos Aires tras participar en el Torneo Apertura 2026, donde logró un saldo altamente favorable con dos títulos nacionales y un tercer puesto. Este evento, realizado en el Tiro Federal de Buenos Aires, fue una plataforma para que los atletas locales destacaran a nivel nacional.

Entre los logros más destacados, Fernanda Russo se consagró campeona en la categoría 10m Rifle de Aire Damas Mayor con un registro de 625.2 puntos. Además, logró un cuarto puesto en la modalidad por equipos junto a Julieta Asís. Camilo Silva también brilló al obtener la medalla de oro en 50m Rifle Tendido Miras Abiertas, alcanzando 295 puntos.

Otros atletas de la delegación, como Azul Verón, quien finalizó en tercer lugar en la categoría Damas Junior, y Rodrigo Velarte, que alcanzó el sexto puesto en 50m Pistola Libre Open, contribuyeron a un balance positivo. Este desempeño no solo fortalece el prestigio del Tiro Federal La Rioja, sino que también inspira a futuras generaciones de tiradores.