Miércoles, 18 de Marzo 2026
Fernanda Russo y Camilo Silva se destacan en el Torneo Apertura en Buenos Aires
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Fernanda Russo y Camilo Silva se destacan en el Torneo Apertura en Buenos Aires

La delegación de Tiro Federal La Rioja logró dos títulos nacionales y múltiples podios en el Torneo Apertura 2026, destacándose Fernanda Russo como campeona en 10m Rifle de Aire. Estos logros refuerzan el prestigio del equipo y marcan un hito en su trayectoria.

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La delegación del Tiro Federal La Rioja regresó de Buenos Aires tras participar en el Torneo Apertura 2026, donde logró un saldo altamente favorable con dos títulos nacionales y un tercer puesto. Este evento, realizado en el Tiro Federal de Buenos Aires, fue una plataforma para que los atletas locales destacaran a nivel nacional.

Entre los logros más destacados, Fernanda Russo se consagró campeona en la categoría 10m Rifle de Aire Damas Mayor con un registro de 625.2 puntos. Además, logró un cuarto puesto en la modalidad por equipos junto a Julieta Asís. Camilo Silva también brilló al obtener la medalla de oro en 50m Rifle Tendido Miras Abiertas, alcanzando 295 puntos.

Otros atletas de la delegación, como Azul Verón, quien finalizó en tercer lugar en la categoría Damas Junior, y Rodrigo Velarte, que alcanzó el sexto puesto en 50m Pistola Libre Open, contribuyeron a un balance positivo. Este desempeño no solo fortalece el prestigio del Tiro Federal La Rioja, sino que también inspira a futuras generaciones de tiradores.

Etiquetas: la rioja tiro federal torneo apertura 2026 deportes medallas fernanda russo
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