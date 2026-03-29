Domingo, 29 de Marzo 2026
Ferroviario arrasa en Milagro y se clasifica a los Playoff con una contundente victoria
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Ferroviario arrasa en Milagro y se clasifica a los Playoff con una contundente victoria

Ferroviario de Milagro goleó 4 a 0 a Los Andes de Guandacol y aseguró su lugar en los Playoff del Torneo Provincial, sumando 12 puntos en la Zona A. La próxima fecha definirá el resto de las posiciones.

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Ferroviario de Milagro se ha asegurado su lugar en los Playoff del Torneo Provincial de Clubes 2026 tras vencer a Los Andes de Guandacol por 4 a 0 en la quinta fecha de la Zona A. Con este triunfo, el equipo acumuló 12 puntos, logrando uno de los dos primeros puestos del grupo, a falta de una fecha para completar la fase de grupos.

El partido se llevó a cabo el domingo, donde los goles fueron anotados por Franco Palma y un doblete de Santiago Ramírez, quien también convirtió un penal. El primer gol llegó a los 26 minutos tras un centro de Mateo Mercado, mientras que el segundo fue resultado de una destacada jugada individual de Ramírez antes del descanso.

El tercer tanto se concretó a los 16 minutos del segundo tiempo, nuevamente de penal ejecutado por Ramírez, y el cuarto gol fue anotado por Juan Rodríguez a los 28 minutos. Los Andes, que no ha logrado una victoria en el torneo, queda eliminado.

La próxima jornada del torneo se llevará a cabo el fin de semana, donde Ferroviario se enfrentará a Andino y Los Andes de Guandacol jugará contra Tiro Federal en la última fecha de las Zonas A, B y C.

Etiquetas: milagro ferroviario fútbol torneo provincial playoff zona a
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