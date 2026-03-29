Franco Colapinto logra un destacado 16° puesto en el Gran Premio de Japón

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Franco Colapinto finalizó en la 16ª posición del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, disputado en el Autódromo de Suzuka. Esta carrera marcó su debut en este circuito, donde mostró un rendimiento aceptable con su Alpine A526.

El piloto argentino comenzó desde el puesto 15 y tuvo un buen arranque, logrando defender su lugar ante competidores como Carlos Sainz. A lo largo de la carrera, Colapinto superó a varios rivales, mejorando sus tiempos de vuelta, con un registro de 1m35s624 en la vuelta 21. Sin embargo, un inconveniente con el turbo de su motor Mercedes complicó su desempeño.

A pesar de los esfuerzos, la carrera se neutralizó en un momento clave y no favoreció su estrategia con neumáticos frescos. Colapinto intentó alcanzar a Sainz, quedando a solo cuatro décimas en algunos momentos, pero no logró cerrar la brecha. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó séptimo, contribuyendo con puntos importantes para el equipo en el Campeonato de Constructores.