Fusión Riojana dice adiós a los playoffs tras perder ante Instituto en un partido clave

Fusión Riojana sufrió una contundente derrota ante Instituto por 63-107, quedando sin posibilidades de clasificar a los playoff de la Liga Nacional. Ahora, debe afrontar los últimos dos partidos de la fase regular en Córdoba.

Hace 31 min
La Fusión Riojana sufrió una contundente derrota ante Instituto de Córdoba, lo que le ha cerrado las puertas a cualquier posibilidad de clasificación a los playoff en la Liga Nacional de Básquetbol Femenino. En el encuentro de la decimoquinta fecha de la fase regular, disputado en la "Caldera Verde", el equipo local cayó 63-107 con parciales de 15-32, 21-21, 14-23 y 13-31, evidenciando la diferencia de nivel entre ambos equipos.

La goleadora del partido fue Chiara De Virgilio, quien anotó 21 puntos, mientras que las mejores anotadoras de la Fusión fueron Milagros Acevedo y Catalina Fessia, con 18 y 16 puntos respectivamente. Este resultado llega tras una victoria anterior que había generado esperanzas en el equipo, que necesitaba ganar los tres partidos restantes para soñar con los playoff.

Con la eliminación consumada, la Fusión se prepara para disputar sus últimos dos encuentros en la Conferencia Norte. Estos partidos están programados para dentro de dos semanas en Córdoba, donde se medirá contra Hindú el sábado 21 y nuevamente contra Instituto el domingo 22, marcando el cierre de su participación en el torneo.

Etiquetas: la rioja fusión riojana liga nacional de básquetbol femenino derrota deportes conferencia norte
