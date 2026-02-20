Sábado, 21 de Febrero 2026
Fútbol Senior: Chilecito se prepara para el inicio del Torneo Apertura este sábado
Fútbol Senior: Chilecito se prepara para el inicio del Torneo Apertura este sábado

Este sábado comienza el Torneo Apertura de Fútbol Senior en Chilecito, con treinta partidos en diez canchas. Se espera gran afluencia de público y una celebración del deporte local.

Este sábado comenzará el Torneo Apertura en la categoría Seniors en Chilecito. La primera jornada del campeonato de Fútbol Senior se llevará a cabo en diez canchas de la ciudad y sus distritos, incluyendo Unión, Los Andes, y Joaquín Víctor González, entre otras. Se han programado tres partidos por cancha a las 14.45, 16.20 y 17.50 horas, sumando un total de treinta partidos durante el día.

La organización del torneo busca no solo fomentar la participación de los jugadores, sino también crear un ambiente festivo en la comunidad, donde se valora el fútbol como medio de integración y desarrollo personal. Las instituciones locales han trabajado arduamente para preparar las instalaciones, evidenciando su compromiso con la competencia.

La anticipación crece entre los equipos y sus seguidores, con charlas previas que han resaltado la camaradería y la rivalidad. Se espera que la afluencia de público sea considerable, contribuyendo a un entorno vibrante. El Torneo Apertura promete ser una celebración de la cultura futbolística de la región, ofreciendo a los participantes una plataforma para mostrar su talento y disfrutar del deporte.

Etiquetas: chilecito fútbol senior torneo apertura deportes comunidad integración
