Jueves, 14 de Mayo 2026
Horarios de cuartos de final del Provincial de Clubes: ¡la emoción del fútbol riojano se intensifica!
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Horarios de cuartos de final del Provincial de Clubes: ¡la emoción del fútbol riojano se intensifica!

Este fin de semana se definen los últimos clasificados para las semifinales del Torneo Provincial de Clubes. San Francisco y Deportivo Malanzán se enfrentan en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna, mientras que Alto Valle de Olta recibe a San Martín de Ulapes en Chamical. La expectativa es alta por los resultados que acercarán a los equipos a la final.

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Este fin de semana, la Federación Riojana de Fútbol definirá los últimos dos equipos que clasificarán a las semifinales del Torneo Provincial de Clubes. Los partidos de vuelta de los cuartos de final se llevarán a cabo el sábado a partir de las 16.00.

En el primer encuentro, San Francisco recibirá a Deportivo Malanzán en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna, donde el equipo local buscará revertir la derrota de 3 a 1 sufrida en el partido de ida. Por otro lado, Alto Valle de Olta se enfrentará a San Martín de Ulapes en el estadio José Ángel Ponce de Chamical, debido a que no podrán jugar en su cancha habitual por incidentes en el último partido. El encuentro de ida terminó en empate 1 a 1.

Los triunfadores de estas dos llaves se enfrentarán entre sí en las semifinales, mientras que el otro cruce será entre Andino y Ferroviario de Milagro. La expectativa es alta entre los aficionados, quienes esperan que sus equipos avancen hacia la final en busca del campeonato.

Etiquetas: la rioja fútbol torneo provincial semifinales chamical san francisco
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