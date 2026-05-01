Sábado, 2 de Mayo 2026
Jazmín Ortenzi queda fuera del W100 en Bonita Springs tras un gran esfuerzo
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Jazmín Ortenzi queda fuera del W100 en Bonita Springs tras un gran esfuerzo

Jazmín Ortenzi fue eliminada en cuartos de final del W100 de Bonita Springs, tras perder ante Madison Brengle por 7/6 y 6/2. La chilena buscará revancha en el próximo torneo en Indian Harbour Beach.

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Jazmín Ortenzi fue eliminada en los cuartos de final del W100 de Bonita Springs, Florida, tras perder ante la estadounidense Madison Brengle. La tenista de Chilecito no pudo extender su racha de victorias, cayendo en sets corridos con parciales de 7/6 y 6/2.

El primer set fue muy reñido, decidiéndose en un tie break donde Brengle se adelantó rápidamente, cerrando el punto por 7/2. A partir de ahí, la situación se tornó complicada para Ortenzi, quien no logró recuperarse y fue claramente superada en el segundo set.

A sus 24 años, la deportista concluirá su primera semana de competencia en Norteamérica y se prepara para participar en otro Torneo W100 la próxima semana, en Indian Harbour Beach, Florida. Allí, Ortenzi es la quinta mejor preclasificada y comenzará su participación directamente desde el main draw el martes próximo.

Etiquetas: la rioja chilecito tenis jazmín ortenzi torneo w100 deportes
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