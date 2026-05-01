Jazmín Ortenzi se clasifica a cuartos de final en el W100 de Bonita Springs

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Jazmín Ortenzi ha alcanzado los cuartos de final del Torneo W100 en Bonita Springs, Florida, tras vencer a la estadounidense Madison Sieg en un emocionante partido que terminó 6/3, 2/6 y 6/2. La tenista oriunda de Chilecito, que ocupa la octava posición entre las preclasificadas, ahora se enfrentará a Madison Brengle en la próxima ronda.

Brengle se clasificó al derrotar a Ayana Akli también en tres sets. Si Ortenzi logra vencer a su próxima rival, se asegurará un lugar en las semifinales, donde podría enfrentarse a la ganadora del partido entre la española Leyre Romero Gormaz y la estadounidense Akasha Urhobo.

Sin embargo, no todo ha sido positivo para la jugadora, ya que en la modalidad de dobles fue eliminada en la primera ronda junto a la mexicana Ana Sofía Sánchez. La pareja perdió ante Ana Rogers y Lia Karatancheva con un marcador de 6/4, 0/6 y 11/13 en el súper tie break.

El avance de Jazmín en el torneo resalta el crecimiento del tenis femenino en la región y el potencial de las jugadoras argentinas en el ámbito internacional, generando entusiasmo entre sus seguidores.