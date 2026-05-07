Jazmín Ortenzi se clasifica a cuartos en torneo internacional de tenis en Florida

Jazmín Ortenzi, tenista oriunda de Chilecito, ha conseguido un importante avance en el Torneo W100 de Indian Harbour Beach, en Florida, Estados Unidos, al llegar a los cuartos de final. En un partido muy disputado de octavos, logró vencer a la norteamericana Ayana Akli, cerrando el encuentro con un marcador de 5/7, 6/4 y 6/0.
A pesar de un comienzo complicado, donde perdió el primer set, Ortenzi mostró una notable capacidad de recuperación. Se impuso en el segundo set y dominó el tercero, asegurando así su lugar en la siguiente ronda. Este viernes, se enfrentará a Elvina Kalieva, la segunda favorita del torneo, que ocupa el puesto 137 del ranking WTA. Kalieva llegó a esta instancia tras vencer a Ana Rogers.
Si Jazmín logra otra victoria, alcanzará las semifinales, donde podría enfrentar a la checa Barbora o a la neerlandesa Arantxa Rus, tercera favorita del torneo. En el cuadro de dobles, sin embargo, Ortenzi y su compañera Julia Riera fueron eliminadas en primera ronda por Ingrid Neel y Abigail Rencheli.
El desempeño de Jazmín en este torneo no solo destaca su potencial, sino que también simboliza el crecimiento del deporte en La Rioja, siendo un motivo de orgullo y un ejemplo de dedicación en el ámbito del tenis.