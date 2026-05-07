Jazmín Ortenzi se clasifica a cuartos en torneo internacional de tenis en Florida

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Jazmín Ortenzi, tenista oriunda de Chilecito, ha conseguido un importante avance en el Torneo W100 de Indian Harbour Beach, en Florida, Estados Unidos, al llegar a los cuartos de final. En un partido muy disputado de octavos, logró vencer a la norteamericana Ayana Akli, cerrando el encuentro con un marcador de 5/7, 6/4 y 6/0.

A pesar de un comienzo complicado, donde perdió el primer set, Ortenzi mostró una notable capacidad de recuperación. Se impuso en el segundo set y dominó el tercero, asegurando así su lugar en la siguiente ronda. Este viernes, se enfrentará a Elvina Kalieva, la segunda favorita del torneo, que ocupa el puesto 137 del ranking WTA. Kalieva llegó a esta instancia tras vencer a Ana Rogers.

Si Jazmín logra otra victoria, alcanzará las semifinales, donde podría enfrentar a la checa Barbora o a la neerlandesa Arantxa Rus, tercera favorita del torneo. En el cuadro de dobles, sin embargo, Ortenzi y su compañera Julia Riera fueron eliminadas en primera ronda por Ingrid Neel y Abigail Rencheli.

El desempeño de Jazmín en este torneo no solo destaca su potencial, sino que también simboliza el crecimiento del deporte en La Rioja, siendo un motivo de orgullo y un ejemplo de dedicación en el ámbito del tenis.