Shakira lanza "Dai, Dai", tema oficial del Mundial 2026 en un emotivo evento

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A medida que se aproxima el Mundial 2026, Shakira ha revelado un adelanto de su canción "Dai Dai", que será la melodía oficial del torneo. Este evento se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, y el tráiler fue grabado en el icónico Maracaná, un estadio que ha sido testigo de momentos históricos en el fútbol.

En el avance compartido en sus redes sociales, la artista colombiana aparece acompañada de un grupo de bailarines vestidos con los colores de las selecciones que participarán en la Copa del Mundo. Este enfoque no solo resalta la diversidad cultural, sino que también refleja la pasión que genera el evento a nivel global.

La elección de Shakira no sorprende, ya que ha estado vinculada a la música del fútbol en ediciones anteriores del Mundial. Con "Dai Dai", se espera que la cantante una vez más capte la atención del público y se convierta en un himno para los aficionados. Las reacciones en redes sociales ya son positivas, mostrando la expectativa que genera el próximo torneo.

Además de su papel como intérprete, Shakira se posiciona como embajadora de la cultura latinoamericana en un evento que promete ser inolvidable y que busca unir a personas de diferentes orígenes a través del amor por el deporte.