Jazmín Ortenzi se destaca en el torneo internacional de tenis en Florida
Jazmín Ortenzi se destaca en el torneo internacional de tenis en Florida

Jazmín Ortenzi triunfó en su debut en el “Vero Beach International Tennis Open” al vencer a la brasileña Thaisa Grana Pedretti 6/4, 6/4. Este es su segundo triunfo del año y la tenista de Chilecito buscará avanzar en el torneo.

Jazmín Ortenzi, tenista de Chilecito, ha comenzado con éxito su participación en el “Vero Beach International Tennis Open”, un torneo W75 en Florida, Estados Unidos. En la primera ronda, logró una victoria importante al vencer a la brasileña Thaisa Grana Pedretti en sets corridos, con un marcador de 6/4, 6/4 tras 1 hora y 26 minutos de juego.

Ortenzi, quien actualmente ocupa el puesto 217 en el ranking WTA y es la quinta preclasificada del torneo, mostró su habilidad para capitalizar en momentos decisivos, lo que hizo aún más notable su triunfo sobre Grana Pedretti, quien había llegado al cuadro principal tras superar la fase de clasificación. Este jueves, la tenista se enfrentará a la ganadora del partido entre la norteamericana Hanna Chang y la mexicana Victoria Rodríguez.

Además de su participación en singles, Jazmín también competirá en dobles junto a la norteamericana Anna Rogers. Juntas se enfrentarán a la pareja compuesta por la mexicana Victoria Rodríguez y la venezolana Sofía Cabezas Domínguez. Esta es la tercera competencia de la temporada para Ortenzi, tras un inicio histórico en el Australian Open donde logró su primera victoria en la fase de clasificación de un Grand Slam.

