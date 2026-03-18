Partidos decisivos marcarán la cuarta fecha del Provincial en La Rioja este martes

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La cuarta fecha del Torneo Provincial de fútbol, organizada por la Federación Riojana de Fútbol, se acerca con gran expectativa. Este evento es crucial para los equipos que buscan mejorar su posición en la tabla y mantener vivas sus posibilidades de clasificar a los playoffs.

Entre el viernes y el domingo, se llevarán a cabo ocho partidos significativos. La confirmación de los horarios y días se dará a conocer este martes, lo que permitirá a los clubes planificar adecuadamente sus estrategias.

Entre los encuentros ya confirmados, se destacan los partidos de Andino y San Francisco. El equipo "Quebradeño", líder en su zona, se medirá contra San Martín en Ulapes el sábado. Al día siguiente, Andino Sport Club jugará contra Los Andes de Guandacol en el estadio "Carlos Augusto Mercado Luna", un partido clave para sus aspiraciones en el torneo.

La comunidad futbolística está atenta al desarrollo de este torneo, ya que cada encuentro será determinante para quienes luchan por el título y para aquellos que podrían enfrentar una eliminación temprana.