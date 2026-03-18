La Fusión Riojana se afianza en la Liga Argentina tras superar adversidades esta temporada

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La Fusión Riojana ha logrado asegurar su permanencia en la Liga Argentina, un logro significativo para el básquet nacional. A pesar de enfrentar una temporada complicada, marcada por lesiones y problemas físicos, el equipo, dirigido por Mario Vildoza, mantuvo su lugar en la segunda categoría del baloncesto argentino.

El cierre de la temporada fue positivo, con un destacado desempeño de los jugadores locales que demostraron su capacidad ante rivales de gran trayectoria. La comunidad ha respaldado al equipo, lo que resalta el orgullo de tener un representante en este nivel de competencia. La Fusión, resultado de la unión de los clubes Riachuelo y Facundo, ha fortalecido la identidad de los aficionados al básquet en la región.

Con dos compromisos pendientes en la Conferencia Norte, los próximos partidos se realizarán el viernes y el domingo. Estos encuentros son cruciales para que el equipo termine la fase regular de la temporada 2025/2026 con buenos resultados. La expectativa entre los hinchas crece, y la Fusión busca cerrar la temporada de manera contundente, reflejando su esfuerzo y dedicación.