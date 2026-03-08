Joaquín Debeljuh se consagra campeón del SARR 2026 y continúa su racha en el rally raid

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Joaquín Debeljuh se consagró ganador en Motos de la séptima edición del South American Rally Race (SARR), una de las competencias más desafiantes de rally raid en Sudamérica. El piloto de Acevedo-Pergamino logró su segunda victoria consecutiva, destacándose entre los grandes del rally raid continental.

La competencia, que abarcó un recorrido de 3.500 kilómetros a través de las provincias de La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza, comenzó en La Rioja y culminó en San Rafael, Mendoza. Debeljuh, a bordo de su RVM 450 R, mostró un nivel excepcional a lo largo de las ocho etapas, incluyendo un prólogo.

Un momento clave fue la quinta etapa, donde Debeljuh obtuvo una victoria parcial que lo posicionó al frente de la clasificación, tras los problemas mecánicos que sufrió el anterior líder, Martín Duplessis. Desde entonces, Debeljuh mantuvo su ventaja y ganó cuatro de las ocho etapas, demostrando su experiencia y habilidad en terrenos difíciles.

Con este logro, el piloto refuerza su trayectoria, siendo campeón argentino de rally raid y campeón latinoamericano FIM, además de haber completado el Rally Dakar en Arabia Saudita en 2022.