José Sansón Rosa brilla en el deporte: nuevo campeón sudamericano en Buenos Aires

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

José Sansón Rosa se consagró campeón sudamericano de la categoría welter tras su victoria en el estadio FAB de Buenos Aires, en un evento titulado “La Leyenda Continúa”, organizado por OR Promotions. El boxeador, que marcó un peso de 64,500 kg y un récord de 32-1-0, ganó por puntos ante Jonathan “El Potro” Eniz, quien pesó 65,200 kg y tiene una marca de 37-26-1.

La victoria de Rosa fue clara, con puntuaciones de los jueces que reflejaron su dominio: 99-89, 96-92 y 98-90. Este triunfo lo convierte en el campeón sudamericano número 38 en esta categoría, desafiando las críticas sobre sus rivales anteriores. A lo largo del combate, Sansón mostró una estrategia efectiva, utilizando su mayor altura y alcance para conectar golpes significativos.

A pesar de que en la segunda mitad del combate Eniz logró acercarse y ganar algunos asaltos, Rosa recuperó su ritmo en la octava vuelta, llevando la pelea al límite en el noveno round. Aunque Eniz evidenció resistencia, la decisión unánime a favor de Rosa reafirma su potencial en el boxeo sudamericano y abre la puerta a nuevas oportunidades internacionales.