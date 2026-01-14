Miércoles, 14 de Enero 2026
Joven tenista argentino inaugura academia tras destacar en el deporte por su familia deportiva
Deportes

Stanislav Ichkov, un tenista nacido en Uzbekistán, dirige una escuela en Canning donde entrena a jugadores de diversos niveles. Su historia refleja una conexión profunda con el deporte argentino y su trayectoria personal.

Hace 2 h 1 min de lectura
La historia de Stanislav Ichkov, un tenista que ha dejado su huella en Argentina, se entrelaza con el deporte y su vida familiar. Reconocido por su trayectoria, Ichkov dirige actualmente una escuela de tenis en Canning, donde entrena a jugadores de diversas edades, desde principiantes hasta aquellos que buscan avanzar en el ámbito profesional. Este camino hacia el éxito comenzó en su infancia, marcada por el CENARD, donde vivió rodeado de destacados atletas.

Nacido en Uzbekistán en 1988, Ichkov llegó a Argentina a una edad temprana, adaptándose a un nuevo idioma y cultura. Durante su tiempo en el CENARD, compartió espacio con figuras como Manu Ginóbili y Diego Maradona, siendo conocido como "el hijo de la Rusa" por su madre, Rauza Rafikova, una medallista olímpica. Su familia ha sido un pilar fundamental en su vida, inspirándolo a seguir su carrera en el tenis.

Desde sus inicios hasta alcanzar el puesto de número uno Senior del ranking ITF, Ichkov ha recorrido un largo camino. Su historia es un testimonio de perseverancia y dedicación, en un entorno que siempre lo apoyó y motivó a alcanzar sus sueños.

Publicidad
Etiquetas: argentina tenis deportes historia de vida cenard stanislav ichkov
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

529 articles →

