Jueves, 14 de Mayo 2026
La Comisaría Sexta se corona campeona en las Olimpíadas Policiales de fútbol 11
Deportes

La Comisaría Sexta se corona campeona en las Olimpíadas Policiales de fútbol 11

La Comisaría sexta/viales se coronó campeona del fútbol 11 en las Olimpíadas Policiales 2026, tras un partido emocionante en el barrio de Vargas. Un gol decisivo en el segundo tiempo selló su victoria.

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La Comisaría sexta/viales se ha coronado campeona del fútbol 11 en las **Olimpíadas Policiales 2026**, tras vencer a la Comisaría tercera en una emocionante final celebrada el miércoles por la tarde en el barrio de **Vargas**. El evento, organizado por el **Departamento de Deportes y Defensa del Policía**, atrajo a una gran cantidad de público al estadio **Carlos Augusto Mercado Luna**.

El partido dio inicio a las 16.30, bajo la dirección del árbitro **Banegas**. Desde el comienzo, la Comisaría tercera dominó el juego, pero la Comisaría sexta/viales supo defenderse y contrarrestar con rápidas ofensivas. A pesar de generar oportunidades, el primer tiempo finalizó sin goles, con ambos equipos manteniendo una posesión equilibrada del balón.

En la segunda mitad, la Comisaría sexta/viales logró abrir el marcador gracias a una jugada individual que culminó con un remate de su delantero, quien aprovechó un rebote del arquero **Sergio Montivero**. A pesar de los intentos de la Comisaría tercera por igualar el partido, el resultado se mantuvo, consagrando así a la Comisaría sexta/viales como campeona.

El Dr. **José Rodríguez** y el cuerpo médico de **Sanidad Policial** estuvieron presentes, brindando apoyo durante la competencia, que además de ser un evento deportivo, fortaleció la camaradería entre los miembros de la fuerza policial.

Etiquetas: fútbol olimpíadas policiales comisaría sexta campeones deportes sanidad policial
TL;DR

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