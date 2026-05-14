La Comisaría Sexta se corona campeona en las Olimpíadas Policiales de fútbol 11

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La Comisaría sexta/viales se ha coronado campeona del fútbol 11 en las **Olimpíadas Policiales 2026**, tras vencer a la Comisaría tercera en una emocionante final celebrada el miércoles por la tarde en el barrio de **Vargas**. El evento, organizado por el **Departamento de Deportes y Defensa del Policía**, atrajo a una gran cantidad de público al estadio **Carlos Augusto Mercado Luna**.

El partido dio inicio a las 16.30, bajo la dirección del árbitro **Banegas**. Desde el comienzo, la Comisaría tercera dominó el juego, pero la Comisaría sexta/viales supo defenderse y contrarrestar con rápidas ofensivas. A pesar de generar oportunidades, el primer tiempo finalizó sin goles, con ambos equipos manteniendo una posesión equilibrada del balón.

En la segunda mitad, la Comisaría sexta/viales logró abrir el marcador gracias a una jugada individual que culminó con un remate de su delantero, quien aprovechó un rebote del arquero **Sergio Montivero**. A pesar de los intentos de la Comisaría tercera por igualar el partido, el resultado se mantuvo, consagrando así a la Comisaría sexta/viales como campeona.

El Dr. **José Rodríguez** y el cuerpo médico de **Sanidad Policial** estuvieron presentes, brindando apoyo durante la competencia, que además de ser un evento deportivo, fortaleció la camaradería entre los miembros de la fuerza policial.