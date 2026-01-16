La Copa Davis se complica: Argentina enfrenta un futuro incierto tras múltiples derrotas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El tenis argentino enfrenta una temporada con contrastes. En Perth, un equipo nacional alcanzó por primera vez los cuartos de final de la Copa United, destacando la actuación de Sebastián Báez, quien logró victorias significativas contra jugadores como Stan Wawrinka y Taylor Fritz. Este último es un triunfo notable, dado que Fritz ocupa el noveno lugar en el ranking mundial.

Sin embargo, en Buenos Aires, la situación es menos alentadora. El entrenador Javier Frana dio a conocer a los cinco jugadores que representarán a Argentina en los qualifiers de la Copa Davis contra Corea del Sur del 6 al 8 de febrero. La elección ha generado frustración y desilusión, ya que ninguno de los siete singlistas argentinos en el top 100 fue convocado. Se rumorea que Frana contactó a varios de ellos, incluyendo a Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, pero todos rechazaron la invitación.

Además, Horacio Zeballos, reconocido como el mejor doblista argentino, también declinó participar, citando su deseo de pasar más tiempo con su familia. Esta situación deja interrogantes sobre el futuro del tenis argentino en competencias internacionales.