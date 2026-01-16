Viernes, 16 de Enero 2026
La Copa Davis se complica: Argentina enfrenta un futuro incierto tras múltiples derrotas
La Copa Davis se complica: Argentina enfrenta un futuro incierto tras múltiples derrotas

Un equipo argentino de tenis avanza a cuartos de final en la Copa United, destacándose Sebastián Báez con victorias clave, mientras que la selección enfrenta críticas por ausencias en la Copa Davis. ¿Qué impacto tendrá esto en el futuro del tenis nacional?

El tenis argentino enfrenta una temporada con contrastes. En Perth, un equipo nacional alcanzó por primera vez los cuartos de final de la Copa United, destacando la actuación de Sebastián Báez, quien logró victorias significativas contra jugadores como Stan Wawrinka y Taylor Fritz. Este último es un triunfo notable, dado que Fritz ocupa el noveno lugar en el ranking mundial.

Sin embargo, en Buenos Aires, la situación es menos alentadora. El entrenador Javier Frana dio a conocer a los cinco jugadores que representarán a Argentina en los qualifiers de la Copa Davis contra Corea del Sur del 6 al 8 de febrero. La elección ha generado frustración y desilusión, ya que ninguno de los siete singlistas argentinos en el top 100 fue convocado. Se rumorea que Frana contactó a varios de ellos, incluyendo a Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, pero todos rechazaron la invitación.

Además, Horacio Zeballos, reconocido como el mejor doblista argentino, también declinó participar, citando su deseo de pasar más tiempo con su familia. Esta situación deja interrogantes sobre el futuro del tenis argentino en competencias internacionales.

Etiquetas: argentina tenis copa davis javier frana selecciones deportes
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

