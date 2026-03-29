Domingo, 29 de Marzo 2026
La Copa de Campeones 2026 promete ser un evento destacado en el fútbol riojano
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La Copa de Campeones 2026 promete ser un evento destacado en el fútbol riojano

La Federación Riojana de Fútbol lanzará en 2026 la Copa de Campeones, donde los campeones de cada liga competirán por representar a La Rioja en torneos semiprofesionales. La preparación es clave para este desafío inédito.

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La creación de la Copa de Campeones fue anunciada por la Federación Riojana de Fútbol, un nuevo torneo que se celebrará en 2026. Este evento reunirá a los equipos campeones de cada liga de la provincia, quienes competirán por un lugar para representar a La Rioja en competiciones de alto nivel.

Juan Pablo Ceballos, presidente de la federación, destacó el apoyo unánime de los dirigentes de las ligas, asegurando que hay un consenso para avanzar en este proyecto. Ceballos enfatizó la importancia de esta competencia, que no solo representa un desafío para los equipos, sino que también es una oportunidad única para celebrar el fútbol en la provincia.

La intención es que los torneos locales finalicen entre septiembre y octubre, lo que permitirá el inicio de la Copa. Sin embargo, el presidente reconoció que factores externos, como reglamentaciones y calendarios nacionales, podrían influir en la programación. A pesar de esto, el trabajo ya ha comenzado para preparar a los equipos para esta competencia semiprofesional.

Etiquetas: la rioja copa de campeones federación riojana de fútbol deportes competición juan pablo ceballos
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