La Copa del Mundo llega a Argentina: detalles sobre su exhibición en Buenos Aires
La Copa del Mundo llega a Argentina: detalles sobre su exhibición en Buenos Aires

La Copa del Mundo original estará en Buenos Aires el 19 y 20 de febrero de 2026, en un tour que recorrerá 30 países. Los argentinos podrán vivir experiencias exclusivas en La Rural.

Los aficionados al fútbol en Argentina tendrán la oportunidad de ver la Copa del Mundo original en Buenos Aires el 19 y 20 de febrero de 2026. Esta visita es parte del Tour del Trofeo, que se lleva a cabo antes del inicio del Mundial, programado para comenzar el 11 de junio y finalizar el 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos.

El Tour, presentado por Coca-Cola, es una experiencia única, ya que la copa solo sale del Museo de la FIFA en Suiza para este evento y el Mundial. Durante su paso por Buenos Aires, los fanáticos podrán disfrutar de actividades exclusivas en el predio de La Rural el 20 de febrero, desde las 9:00 hasta las 20:00.

Previo a su llegada a Argentina, el tour comenzará en Guatemala el 13 de febrero y visitará otros países de América Latina, incluyendo Honduras, Colombia y Ecuador. Posteriormente, el trofeo se trasladará a Uruguay y Brasil antes de regresar al país anfitrión del 26 de febrero al 22 de marzo.

Leonardo García, gerente general de Coca-Cola Argentina, destacó que este evento es una celebración de un sueño compartido por todos los argentinos, quienes son considerados los verdaderos custodios de esta gloria histórica.

TL;DR

