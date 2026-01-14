La Copa del Mundo llega a Argentina: detalles sobre su exhibición en Buenos Aires

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Los aficionados al fútbol en Argentina tendrán la oportunidad de ver la Copa del Mundo original en Buenos Aires el 19 y 20 de febrero de 2026. Esta visita es parte del Tour del Trofeo, que se lleva a cabo antes del inicio del Mundial, programado para comenzar el 11 de junio y finalizar el 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos.

El Tour, presentado por Coca-Cola, es una experiencia única, ya que la copa solo sale del Museo de la FIFA en Suiza para este evento y el Mundial. Durante su paso por Buenos Aires, los fanáticos podrán disfrutar de actividades exclusivas en el predio de La Rural el 20 de febrero, desde las 9:00 hasta las 20:00.

Previo a su llegada a Argentina, el tour comenzará en Guatemala el 13 de febrero y visitará otros países de América Latina, incluyendo Honduras, Colombia y Ecuador. Posteriormente, el trofeo se trasladará a Uruguay y Brasil antes de regresar al país anfitrión del 26 de febrero al 22 de marzo.

Leonardo García, gerente general de Coca-Cola Argentina, destacó que este evento es una celebración de un sueño compartido por todos los argentinos, quienes son considerados los verdaderos custodios de esta gloria histórica.