La falta de financiamiento deja a Chamical Básquet y Banco Rioja fuera de la Liga Federal 2026

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Chamical Básquet y Banco Rioja no estarán presentes en la próxima edición de la Liga Federal de básquet, según informaron fuentes cercanas a los clubes. A pesar de las expectativas, ambos equipos no lograron inscribirse antes del cierre del período establecido, que finalizaba el 23 de enero.

Este año es crucial para el básquet en La Rioja, dado que el campeón y el subcampeón del Torneo Pre Federal enfrentan serios problemas económicos que les impiden participar. La inscripción requería un monto de $4.000.000, lo que ha llevado a otros clubes del país a abandonar la competencia.

La decisión de no jugar responde a una estrategia centrada en el desarrollo a largo plazo del básquet provincial. La comunidad de Chamical se siente afectada, ya que no podrá disfrutar de los partidos en su localidad. Esta situación ha generado desánimo entre los aficionados y jugadores, quienes esperaban la participación de sus equipos.

La ausencia de estos clubes resalta una problemática común en varias provincias y marca un momento crítico para el deporte en la región. La falta de financiamiento y el desafío de conseguir patrocinadores adecuados complican el futuro del básquet en La Rioja.