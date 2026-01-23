Viernes, 23 de Enero 2026
La Fusión Riojana busca recuperarse ante Salta Basket tras derrota con Jujuy
La Fusión Riojana busca recuperarse ante Salta Basket tras derrota con Jujuy

La Fusión Riojana perdió ante Jujuy Básquet 84-73 en un partido clave para la Liga Argentina. Este viernes enfrentarán a Salta Basket en busca de recuperar confianza.

La Fusión Riojana no logró superar a Jujuy Básquet, cayendo 84-73 en un partido decisivo para ambas escuadras en el estadio "Federación". A pesar de un primer tiempo prometedor, donde lograron una ventaja de nueve puntos, el equipo local logró revertir la situación en la segunda mitad.

El encuentro comenzó equilibrado, finalizando el primer cuarto empatado en 21. Sin embargo, la Fusión se destacó en el segundo cuarto gracias a las actuaciones de Rama, Vergara y Abeiro, cerrando la primera mitad con un marcador de 47-38. En el tercer cuarto, Jujuy, liderado por Marini y con Roca como máximo anotador con 27 puntos, logró empatar el juego en 64.

El último cuarto fue intenso, con un inicio de 9-0 a favor de Jujuy que marcó la pauta del final del encuentro. A pesar de los intentos de la Fusión por acercarse, los triples decisivos de Stehli y Roca aseguraron la victoria local. La Fusión regresará a la cancha el viernes para enfrentar a Salta Basket, buscando recuperar la confianza antes de jugar como locales ante Amancay el lunes.

