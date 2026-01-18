La Fusión Riojana se prepara para un desafío clave en Santiago del Estero

La Fusión Riojana se alista para su próximo desafío en Santiago del Estero, buscando una victoria que afiance su desempeño en el torneo. Este encuentro es crucial, ya que el equipo busca sumar puntos tras su debut ante San José, donde mostró competitividad a pesar de la derrota.
En su primer partido, Camila Borgogno fue la figura destacada, anotando 14 puntos, seguida por Florencia Ortiz Páez con 12 y Laureana Vega con 9. El equipo, bajo la dirección de Carlos Ortiz, también vio contribuciones de Milagros Acevedo y Sofía Chade, quienes sumaron 6 puntos cada una.
Con un calendario apretado, la Fusión Riojana se enfrenta a dos salidas consecutivas, buscando consolidar su identidad y mejorar su intensidad defensiva. Este segundo encuentro representa no solo una oportunidad para sumar, sino también para seguir desarrollando el estilo de juego que el cuerpo técnico desea implementar.
Las expectativas giran en torno a la capacidad del equipo para adaptarse a las exigencias del rival y cómo cada jugadora podrá contribuir al rendimiento colectivo. La Fusión Riojana está comprometida en seguir aprendiendo y mejorando en cada partido, con una clara visión en sus objetivos a largo plazo.