La historia de la antorcha olímpica que une a Argentina con los Juegos de Invierno

El exbasquetbolista argentino Luis Scola participó en el relevo de la antorcha olímpica en Varese, Italia, como parte de los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se llevarán a cabo en Milan y Cortina d'Ampezzo. Este evento se inició el 6 de febrero y Scola, director ejecutivo del Pallacanestro Varese, tuvo la oportunidad de llevar la antorcha durante un tramo del recorrido.

Conocido por su papel en la Generación Dorada del básquet argentino, Scola fue parte del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y la de bronce en Beijing 2008. Las redes sociales del Comité Olímpico Internacional difundieron un video donde se le ve portando la antorcha, destacando su relevancia en el deporte argentino.