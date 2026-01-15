Viernes, 16 de Enero 2026
La historia de la antorcha olímpica que une a Argentina con los Juegos de Invierno
Deportes

La historia de la antorcha olímpica que une a Argentina con los Juegos de Invierno

Luis Scola, exbasquetbolista argentino y campeón olímpico, participó en el relevo de la antorcha hacia los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Varese, Italia. Su presencia destaca la conexión del deporte argentino en eventos internacionales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 20 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El exbasquetbolista argentino Luis Scola participó en el relevo de la antorcha olímpica en Varese, Italia, como parte de los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se llevarán a cabo en Milan y Cortina d'Ampezzo. Este evento se inició el 6 de febrero y Scola, director ejecutivo del Pallacanestro Varese, tuvo la oportunidad de llevar la antorcha durante un tramo del recorrido.

Conocido por su papel en la Generación Dorada del básquet argentino, Scola fue parte del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y la de bronce en Beijing 2008. Las redes sociales del Comité Olímpico Internacional difundieron un video donde se le ve portando la antorcha, destacando su relevancia en el deporte argentino.

Publicidad
Etiquetas: argentina juegos olímpicos milano cortina 2026 luis scola deporte internacional
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

735 articles →

Artículos relacionados

La Copa Davis se complica: Argentina enfrenta un futuro incierto tras múltiples derrotas

Amancay mantiene su racha triunfal y se posiciona fuerte en la tabla de posiciones

El Tiro Federal abre sus puertas: nuevas oportunidades deportivas para la comunidad riojana
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar