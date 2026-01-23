Viernes, 23 de Enero 2026
La Liga Argentina 2026: un desafío inusual con calendario comprimido y ocho títulos en disputa
La Liga Argentina 2026: un desafío inusual con calendario comprimido y ocho títulos en disputa

El Torneo Apertura de fútbol argentino comienza este jueves, marcando el arranque de una temporada con ocho títulos en juego y un calendario comprimido por el Mundial 2026. La AFA ha confirmado que los 30 equipos competirán en dos zonas, con playoffs y un mínimo de 32 partidos por equipo.

El Torneo Apertura del fútbol argentino comienza este jueves 22 de enero, marcando el inicio de una temporada que se desarrollará en un calendario ajustado debido a la proximidad del Mundial 2026. Este torneo contará con la participación de 30 equipos de Primera División, divididos en dos zonas de 15, que jugarán un total de 14 fechas, más una jornada de clásicos.

La AFA ha programado un total de ocho títulos oficiales que se disputarán a lo largo del año, incluyendo el Apertura, Clausura y la Copa Argentina. Las primeras 12 jornadas del Apertura ya han sido anunciadas, y se espera que el Clausura inicie después del Mundial, aunque aún no hay fecha confirmada.

El formato del torneo será similar al de la temporada anterior, con playoffs que involucrarán a los ocho mejores equipos de cada zona. Además, habrá descensos, uno por la tabla anual y otro por promedio, manteniendo la cantidad de equipos en 30 gracias a dos ascensos. El Superclásico entre River y Boca se disputará en la fecha 15.

Etiquetas: argentina fútbol torneo apertura liga profesional afa copa del mundo
