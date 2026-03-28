Sábado, 28 de Marzo 2026
La quinta fecha del Torneo Provincial este sábado atrae atención en La Rioja
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La quinta fecha del Torneo Provincial este sábado atrae atención en La Rioja

Este sábado, se disputará la quinta fecha del Torneo Provincial de Clubes 2026, donde equipos como Juventud de Tama y San Martín de Ulapes buscarán clasificar. Se anticipan encuentros decisivos y un gran ambiente en las tribunas.

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La Federación Riojana de Fútbol organiza este sábado la quinta fecha del Torneo Provincial de Clubes 2026, que se perfila como decisiva para varios equipos en sus aspiraciones de clasificación. Los encuentros comenzarán a las 16.00 en la Zona B, donde El Portezuelo se enfrentará a Estudiantes de la Capital en un partido crucial para ambos. Este evento será arbitrado por Jesús Montovero.

A las 17.00, Juventud de Tama, líder con 10 puntos, jugará contra Los Andes de Los Sarmientos, bajo la dirección de Yamil de La Puente. También a esa hora, en la Zona C, San Martín de Ulapes se medirá ante Los Pumas de Chamical, partido que será arbitrado por Sergio Páez.

Más tarde, a las 19.30, San Francisco de la Capital buscará consolidarse enfrentando a Independiente de Chilecito en el estadio “Carlos Augusto Mercado Luna”, con arbitraje de Luis Quintero. En la Zona D, Deportivo Malanzán recibirá a Defensores de la Plata de Chilecito a las 17.00, siendo el árbitro Jorge Mercado.

Finalmente, a las 20.00, Independiente de Guandacol se enfrentará a Joaquín Víctor González de Olta, en un partido que promete ser emocionante para los hinchas que asistirán a los estadios.

Etiquetas: la rioja torneo provincial fútbol deportes chilecito clasificación
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