La Selección Argentina Sub 20 se despide del torneo tras caer ante su par mayor.

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La Selección Argentina de fútbol entrenó en Ezeiza tras su victoria por 2-1 contra Mauritania. En un amistoso celebrado este sábado, los jugadores que no participaron en el partido se enfrentaron a la Sub 20, logrando una victoria de 1-0 gracias a un gol de José Manuel López.

El entrenamiento se inició alrededor de las 10 de la mañana, donde los que jugaron ante Mauritania realizaron trabajos de regeneración, mientras que el resto del equipo disputó el amistoso. La formación de la Mayor incluyó a Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi y Leandro Paredes, entre otros.

El plantel tendrá descanso el domingo y se espera que se reúnan nuevamente el lunes para un almuerzo y entrenamiento, antes del encuentro contra Zambia, programado para el martes en La Bombonera. Este será el último partido en Argentina antes de viajar a Estados Unidos para la concentración previa al Mundial.

El entrenador Lionel Scaloni debe presentar una lista preliminar de 35 a 55 jugadores antes del 11 de mayo, con el corte definitivo de 26 nombres fijado para el 30 del mismo mes. La selección tiene planeado viajar a Kansas el 28.