La TV Pública se prepara para el desafío de transmitir el Mundial 2026 en medio de tensiones
La TV Pública se prepara para el desafío de transmitir el Mundial 2026 en medio de tensiones

La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán gratis todos los partidos de la Selección Argentina en el Mundial, garantizando acceso a millones de hinchas.

El Gobierno nacional anunció que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina en el próximo Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Esta confirmación fue realizada el 19 de enero de 2026 por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, permitiendo que los fanáticos sigan a la «Scaloneta» de manera gratuita.

Esta decisión se produce tras meses de incertidumbre, donde inicialmente el Gobierno había indicado que no adquiriría los derechos de transmisión, considerando un gasto de cerca de 7 millones de dólares como «innecesario». El cambio en la postura oficial se presenta como un intento de mantener la narrativa de austeridad, ya que Adorni mencionó que se logró mediante un «acuerdo comercial» y que el costo no se financiará con impuestos.

A pesar de su enfoque privatizador, el Gobierno reconoció la importancia de la TV Pública para asegurar el acceso a contenidos en provincias donde las señales privadas no tienen cobertura total, evitando así dejar a millones de argentinos sin la posibilidad de disfrutar del Mundial.

TL;DR

