Los Gladiadores arrasan a Uruguay y aseguran su lugar en el Mundial de Handball

La Selección argentina masculina de handball logró su clasificación al Mundial de Alemania 2027 tras vencer a Uruguay por 35-18 en el Campeonato Sur y Centroamericano Asunción 2026. Este triunfo marca la tercera victoria consecutiva del equipo en el torneo, asegurando así uno de los cupos para el mundial.

Desde el comienzo, el equipo dirigido por Rodolfo Jung mostró un dominio claro, aunque el primer tiempo terminó con una ventaja de seis goles para Argentina. En la segunda mitad, Los Gladiadores aumentaron su superioridad con una defensa sólida y un ataque efectivo. La selección argentina lidera actualmente la tabla del certamen con seis puntos, habiendo ganado previamente a Perú y Paraguay.

En el encuentro, se destacaron Nicolás Bono y Ramiro Martínez, quienes anotaron seis goles cada uno. El cuerpo técnico aprovechó la ventaja para rotar jugadores y dar minutos a varios integrantes del plantel. Argentina se enfrentará a Chile el viernes 23 de enero a las 18:00, en un partido crucial para mantener su liderazgo en la competencia.

La transmisión de todos los partidos de la selección está a cargo de Fox Sports y el canal de YouTube de la Coscabal.