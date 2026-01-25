Domingo, 25 de Enero 2026
Los Gladiadores se consagran campeones tras vencer a Brasil en Paraguay
Los Gladiadores se consagran campeones tras vencer a Brasil en Paraguay

La selección argentina de handball, los Gladiadores, se coronó campeona del Campeonato Sur-Centro tras vencer a Brasil 26 a 25. Este triunfo reafirma su clasificación al Mundial 2027 y potencia el interés por el handball en el país.

La selección argentina masculina de handball se consagró campeona del Campeonato Sur-Centro al vencer a Brasil por 26 a 25 en una emocionante final celebrada en Asunción, Paraguay. Este triunfo no solo les otorga un nuevo título, sino que también reafirma su clasificación para el Mundial de Alemania 2027.

Nicolás Bono se destacó como el máximo anotador del partido, contribuyendo con seis goles y siendo reconocido como el MVP. La victoria fue el resultado de un esfuerzo colectivo que mostró solidez defensiva y carácter en momentos críticos. Lucas Moscariello, capitán del equipo, subrayó el sacrificio y la preparación que llevaron a este triunfo, reflejando el compromiso del grupo.

Este éxito representa un hito en la historia del handball argentino, evidenciando el crecimiento del deporte en el país. La conquista fortalecerá el interés en el handball, incentivando a nuevas generaciones a participar y contribuyendo al desarrollo de ligas locales y futuros talentos que representen a Argentina en competencias internacionales.

