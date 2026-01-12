Lunes, 12 de Enero 2026
Los jóvenes de Chepes brillan al consagrarse campeones en el Mundialito de Trinidad
Los jóvenes de Chepes brillan al consagrarse campeones en el Mundialito de Trinidad

Estudiantes El Tala se consagró campeón de la Copa de Plata al vencer 2-0 a San Martín de San Juan en el Mundialito de Trinidad, destacando a los equipos de Chepes. Más de 3.000 niños participaron en este evento que celebra el fútbol infantil.

Los jugadores más pequeños del Club Estudiantes El Tala se consagraron campeones en la final de la Copa de Plata, tras vencer a San Martín de San Juan por 2 a 0. El partido se llevó a cabo en el Estadio Bicentenario durante la 33ª edición del Mundialito de Trinidad. Este evento, considerado el más popular para niños en San Juan, reunió a más de 3.000 niños de diversas provincias.

El equipo de Chepes, que representó a la provincia de La Rioja, brilló a lo largo del torneo, destacándose en cada encuentro. Estéfano Cuello Gez abrió el marcador en la primera mitad y, en el segundo tiempo, Loan Flores selló la victoria con un tiro libre. La alegría fue palpable entre los jugadores y el cuerpo técnico al finalizar el partido, siendo acompañados por el emotivo apoyo de sus padres en las gradas.

Los dirigentes del club expresaron su orgullo por este logro histórico y resaltaron la experiencia enriquecedora que vivieron los niños al competir en un nivel alto. El plantel campeón incluye a Cuello Gez Estéfano, Fernández Ian Lautaro, Castillo Zaid, Flores Loan, entre otros.

Etiquetas: chepes estudiantes el tala fútbol copa de plata san juan deportes
