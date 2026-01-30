Nonogasta se prepara para una emocionante quinta fecha del Torneo de Fútbol este fin de semana

Este fin de semana comenzará la quinta fecha del Torneo de Fútbol de los barrios en Nonogasta, localidad de Chilecito. Los encuentros se llevarán a cabo entre el viernes y el sábado, iniciando ambos días a las 19.30 en la cancha del Club Joaquín Víctor González.
El viernes, el primer partido enfrentará a Loma Negra con Newell's en la Zona A. Luego, Defensa y Justicia jugará contra Belgrano, cerrando la jornada con el encuentro entre Unión y Las Estrellas en la Zona B. El sábado, la actividad continuará con Tigres del Dos enfrentando a Racing en la Zona A y los partidos restantes de la Zona B: El Asfalto contra Central Norte, y Universidad ante Amigos del Deporte, con San Vicente y Atlas quedando libres.
Las posiciones actuales revelan a San Vicente liderando la Zona A con 10 puntos, seguido por Belgrano, Defensa y Justicia y Loma Negra. En la Zona B, Amigos del Deporte también ocupa el primer puesto con 10 puntos. La creciente expectativa entre equipos e hinchas se refleja en la importancia de cada partido para la tabla de posiciones.