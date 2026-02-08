Domingo, 8 de Febrero 2026
Polideportivo Evita enfrenta nuevos desafíos tras cuarta derrota en la Liga Federal de Vóleibol
Polideportivo Evita enfrenta nuevos desafíos tras cuarta derrota en la Liga Federal de Vóleibol

Polideportivo Evita sufrió su cuarta derrota en la Liga Federal de Vóleibol Masculina, perdiendo 3 a 0 ante Escuela Madrynense. El equipo se enfrenta a Maipú de Mendoza en su último partido de la fase de grupos.

El Polideportivo Evita continúa sin conocer la victoria en la Liga Federal de Vóleibol Masculina 2026, tras sufrir su cuarta derrota consecutiva. En el partido de la cuarta fecha, realizado en el Velódromo Vicente Alejo Chancay de San Juan, el equipo riojano cayó ante Escuela Madrynense con un marcador de 3 a 0, en sets de 25-15, 25-23 y 25-18.

A pesar de mostrar un desempeño parejo en el segundo set, donde estuvo cerca de igualar el marcador, el Polideportivo no pudo mantener la presión y cedió el triunfo a su rival. Esta derrota lo coloca en el último lugar de la tabla, lo que lo obliga a pelear por la permanencia en la segunda fase del torneo.

El equipo tiene una última oportunidad de mejorar su situación este domingo, cuando se enfrente a Maipú de Mendoza a las 9.00, en el primer partido de la quinta jornada. Los otros encuentros de la fecha incluirán a Escuela Madrynense contra la selección Argentina Sub-19 y a Biblioteca Bernardino Rivadavia de Villa María enfrentándose a Náutico Avellaneda de Rosario.

