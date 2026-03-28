Sábado, 28 de Marzo 2026
Racing busca avanzar en la Copa Argentina ante San Martín de Formosa este sábado
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Racing busca avanzar en la Copa Argentina ante San Martín de Formosa este sábado

Racing se enfrentará a San Martín de Formosa en los 32avos de la Copa Argentina este sábado a las 21:15. Con una racha de ocho partidos sin perder, buscarán avanzar en el torneo.

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Racing enfrentará este sábado a San Martín de Formosa en un partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro, programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Florencio Solá y será transmitido en vivo por TyC Sports, con cobertura de la Agencia Noticias Argentinas. El árbitro designado para el partido es Andrés Gareano.

El equipo dirigido por Gustavo Costas llega en un gran momento, acumulando ocho partidos sin conocer la derrota en el Torneo Apertura, tras haber superado un mal inicio. Actualmente, Racing ocupa el cuarto lugar en la Zona B con 18 puntos, y aspira a pelear por el título de Campeón de Liga.

Por su parte, San Martín de Formosa, bajo la dirección de Marcelo Rubino, intentará dar la sorpresa y avanzar a los 16avos de final. El equipo formoseño debutó en el Torneo Federal A con una victoria por 2-1 ante Club Atlético Defensores de Vilelas. Ambos equipos se preparan para un enfrentamiento emocionante, donde Racing buscará mantener su racha positiva y San Martín intentará hacer historia.

Etiquetas: copa argentina racing san martín de formosa fútbol deportes torneo federal a
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