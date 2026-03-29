Racing se clasifica a los 16avos de final de la Copa Argentina con un triunfo ajustado

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Racing Club avanzó en la Copa Argentina tras vencer 1-0 a San Martín de Formosa en el estadio Florencio Sola, en el marco de los 32avos de final. El único gol fue marcado por Maravilla Martínez, quien aprovechó un momento determinante del encuentro. La expulsión de Gervasio Núñez del equipo formoseño al inicio del segundo tiempo complicó aún más la situación de su equipo, que terminó jugando con un hombre menos.

Con este triunfo, Racing se prepara para enfrentar al vencedor del partido entre Defensa y Justicia y Chaco For Ever. La afición se muestra optimista sobre el desempeño de su equipo, especialmente en la previa del clásico de Avellaneda, lo que incrementa la relevancia de cada partido en el torneo.

El compromiso del director técnico Gustavo Costas ha sido clave para mantener la motivación en el equipo, que busca dejar su marca en la competición. La Copa Argentina es crucial para muchos clubes, ya que ofrece la posibilidad de clasificar a torneos internacionales, lo que añade un nivel extra de emoción a la competencia.